Опубликовано видео тушения маршрутки на улице Большой в Рязани

В тушении участвовали 6 человек, также привлекалась 1 единица техники.

Опубликовано видео тушения маршрутки на улице Большой в Рязани. Оно появилось в официальном Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что в тушении участвовали 6 человек, также привлекалась 1 единица техники.

Пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания.

Ранее появилось фото с места пожара. В мэрии пояснили, что на конечной остановке «Микрорайон № 1» горела маршрутка № 41 М².