На улице Большой в Рязани загорелась маршрутка

На размещенных кадрах видно, что транспортное средство охвачено огнем.

На улице Большой в Рязани загорелась маршрутка. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

На размещенных кадрах видно, что транспортное средство охвачено огнем.

«На конечной остановке 20 автобуса „Микрорайон 1“ горит маршрутка», — отметил автор поста.

По данным МЧС, в происшествии никто не пострадал.

В тушении участвовали одна спецмашина и шесть человек личного состава.