В мэрии прокомментировали случай с горящей маршруткой на улице Большой в Рязани

Автобус маршрута 41 М² загорелся на конечной остановке «Микрорайон № 1» в Дашково-Песочне.

В мэрии прокомментировали случай с горящей маршруткой на улице Большой в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации РЗН.Инфо.

Автобус маршрута 41 М² загорелся на конечной остановке «Микрорайон № 1» в Дашково-Песочне.

«Водитель пытался потушить огнетушителями — не получилось, с соседних автобусов тоже приносили огнетушители. В итого приехали пожарные. Автобус в течение пары часов уберут с остановки», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее в МЧС рассказали подробности тушения маршрутки.