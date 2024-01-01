В мэрии прокомментировали случай с горящей маршруткой на улице Большой в Рязани
Автобус маршрута 41 М² загорелся на конечной остановке «Микрорайон № 1» в Дашково-Песочне.
В мэрии прокомментировали случай с горящей маршруткой на улице Большой в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации РЗН.Инфо.
Автобус маршрута 41 М² загорелся на конечной остановке «Микрорайон № 1» в Дашково-Песочне.
«Водитель пытался потушить огнетушителями — не получилось, с соседних автобусов тоже приносили огнетушители. В итого приехали пожарные. Автобус в течение пары часов уберут с остановки», — отметили в мэрии.
Напомним, ранее в МЧС рассказали подробности тушения маршрутки.