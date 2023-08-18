В Рязани реконструируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь»

В Рязани реконструируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщает сайт мэрии.

В пятницу, 18 августа, в КДЦ «Октябрь» прошла встреча Виталия Артемова с участниками урбан-фестиваля «Школа».

«Начинаем воплощать планы по развитию микрорайона Дашково-Песочня и отрабатывать поручения, которые после рабочей поездки по микрорайону, дал губернатор Рязанской области Павел Малков. В работе — проект комплексной реконструкции бывшего кинотеатра „Октябрь“. Необходимо полностью перезагрузить общественное пространство и здание КДЦ, которое не ремонтировалось с 1981 года», — написал Виталий Артемов в соцсетях.

И.о. мэра Рязани поделился своими пожеланиями для подготовки проекта будущей реконструкции. Он отметил, что «Октябрь» должен сохранить кинозал и вместе с тем трансформировать пространство, чтобы его можно было бы использовать для проведения концертов и встреч с интересными людьми.

Отмечается, что КДЦ должен стать многофункциональным, чтобы разные возрастные категории могли найти себе занятие по душе. Также Артемов подчеркнул важность сохранения социальной направленности «Октября».

"Никаких «торговых павильонов». Окупаемости нужно добиваться, вовлекая людей в культурную жизнь", — сказал Артемов.

В сообщении подчеркнули, что при подготовке проекта реконструкции планируется максимально использовать прилегающую территорию, фонтан и площадь перед центром.

«В итоге здесь должно быть не то, чего хочется администрации, а то, чего хотят люди», — подытожил Артемов.

На данный момент архитекторы проводят опросы граждан, сотрудников учреждения и лидеров общественного мнения. В эту субботу, 19 августа в 11 часов в «Октябре» пройдет обсуждение концепции будущего проекта с жителями Рязани. Пожелания горожан лягут в основу проекта реконструкции. Результат своей работы архитекторы планируют представить в ноябре.