Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
30°
Сбт, 19
29°
Вск, 20
28°
ЦБ USD 93.4 -0.35 19/08
ЦБ EUR 101.48 -0.7 19/08
Нал. USD 90.6 / 94.9 18/08 16:32
Нал. EUR 100 / 101.43 18/08 16:32
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
Вчера 14:06
1 967
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
6 161
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
10 271
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
17 530
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани реконструируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь»

В Рязани реконструируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщает сайт мэрии.

В пятницу, 18 августа, в КДЦ «Октябрь» прошла встреча Виталия Артемова с участниками урбан-фестиваля «Школа».

«Начинаем воплощать планы по развитию микрорайона Дашково-Песочня и отрабатывать поручения, которые после рабочей поездки по микрорайону, дал губернатор Рязанской области Павел Малков. В работе — проект комплексной реконструкции бывшего кинотеатра „Октябрь“. Необходимо полностью перезагрузить общественное пространство и здание КДЦ, которое не ремонтировалось с 1981 года», — написал Виталий Артемов в соцсетях.

И.о. мэра Рязани поделился своими пожеланиями для подготовки проекта будущей реконструкции. Он отметил, что «Октябрь» должен сохранить кинозал и вместе с тем трансформировать пространство, чтобы его можно было бы использовать для проведения концертов и встреч с интересными людьми.

Отмечается, что КДЦ должен стать многофункциональным, чтобы разные возрастные категории могли найти себе занятие по душе. Также Артемов подчеркнул важность сохранения социальной направленности «Октября».

"Никаких «торговых павильонов». Окупаемости нужно добиваться, вовлекая людей в культурную жизнь", — сказал Артемов.

В сообщении подчеркнули, что при подготовке проекта реконструкции планируется максимально использовать прилегающую территорию, фонтан и площадь перед центром.

«В итоге здесь должно быть не то, чего хочется администрации, а то, чего хотят люди», — подытожил Артемов.

На данный момент архитекторы проводят опросы граждан, сотрудников учреждения и лидеров общественного мнения. В эту субботу, 19 августа в 11 часов в «Октябре» пройдет обсуждение концепции будущего проекта с жителями Рязани. Пожелания горожан лягут в основу проекта реконструкции. Результат своей работы архитекторы планируют представить в ноябре.