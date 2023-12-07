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В рязанской мэрии представили проект реконструкции кинотеатра «Октябрь»
Визуально решили оставить КДЦ таким же. Также планируется разделить здание на общественно-культурный центр и многофункциональный кино-концертный зал. Так в КДЦ будет располагаться городская гостиная, кафе, рестораны и коворкинг, малый кинозал, где будут показывать пленочные фильмы, зоны для производства, выставочные пространства и кинотеатр. Рядом с культурно-досуговым центром обустроят парк и парковочную зону.

В четверг, 7 декабря, в рязанской мэрии прошла презентация проекта реконструкции кинотеатра «Октябрь».

Начальник управления культуры Ольга Голева рассказала, что КДЦ «Октябрь» в начале 2023 года включили в федеральную программу, архитекторы которой создали эскиз здания и территории вокруг. Так они исследовали городской контекст, изучили мнение рязанцев и инфраструктуру района, посмотрели территорию кинотеатра.

«Визуально решили оставить КДЦ таким же. Также планируется разделить здание на общественно-культурный центр и многофункциональный кино-концертный зал. Так в КДЦ будет располагаться городская гостиная, кафе, рестораны и коворкинг, малый кинозал, где будут показывать пленочные фильмы, зоны для производства, выставочные пространства и кинотеатр. Рядом с культурно-досуговым центром обустроят парк и парковочную зону», — отметила Голева.

Начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Крутов подчеркнул, что весь 2024 год будут проводить обследование здания и делать проектно-сметную документацию. На эти работы заложено десять миллионов рублей. Соответственно, после обследования эскизные решения здания внутри могут измениться.

С презентацией можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в декабре 2021 года мэрия рассказала, что планирует отремонтировать здание бывшего кинотеатра «Октябрь». И только в августе 2023 мэр Рязани провел встречу с рязанцами по реконструкции кинотеатра.