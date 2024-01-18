Полицейские опубликовали фотографии с места ДТП в Пронском районе

Авария произошла в среду, 17 января, на 79-ом километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин».

Полицейские опубликовали фотографии с места ДТП в Пронском районе. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 17 января, примерно в 16:00, на 79 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительным данным, 49-летний местный житель на УАЗ столкнулся с автомобилем Geely Coolray под управлением 49-летнего жителя Милославского района.

В результате происшествия пассажирка автомобиля Geely Coolray в возрасте 47 лет, а также пассажиры УАЗ в возрасте 41 года, 57 и 42 лет получили травмы. Их доставили в больницу.

Полиция начала проверку после аварии.