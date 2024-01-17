В полиции прокомментировали аварию с «буханкой» в Рязанской области

ДТП произошло в среду, 17 января, примерно в 16:00, на 79 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

В полиции прокомментировали аварию с «буханкой» в Пронском районе.

ДТП произошло в среду, 17 января, примерно в 16:00, на 79 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».

По предварительной информации, 49-летний водитель Geely столкнулся с «УАЗ», за рулем которого был 49-летний мужчина. Пострадали 47-летняя пассажирка легковушки, а также пассажиры автомобиля «УАЗ» в возрасте 41 года, 57 и 42 лет. Их госпитализировали.

По факту аварии полицейские начали проверку.