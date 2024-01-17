В Рязанской области в ДТП с «буханкой» пострадали четверо

Авария случилась на 78 километре трассы «Рязань-Скопин».

В Пронском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в среду, 17 января, около 17:00, на 78 километре трассы «Рязань-Скопин», недалеко от поворота на деревню Синь, на выезде из деревни Мамоново.

По предварительной информации, между собой столкнулись Geely Atlas и «УАЗ» Пронского ДРСУ, перевозивший рабочих. Отмечается, «буханка» выскочила на «встречку».

В Новомичуринскую межрайонную больницу доставили четверых пострадавших, среди них — одна женщина. Двое пострадавших ехали в легковушке, двое — в фургоне.

На месте работает полиция.