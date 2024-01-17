Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 17
-7°
Чтв, 18
-2°
Птн, 19
ЦБ USD 88.35 0.7 18/01
ЦБ EUR 96.05 0.45 18/01
Нал. USD 90 / 88.9 15/01 16:15
Нал. EUR 95 / 88.9 15/01 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
11 часов назад
763
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
3 945
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
8 578
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
10 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области в ДТП с «буханкой» пострадали четверо
Авария случилась на 78 километре трассы «Рязань-Скопин».

В Пронском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в среду, 17 января, около 17:00, на 78 километре трассы «Рязань-Скопин», недалеко от поворота на деревню Синь, на выезде из деревни Мамоново.

По предварительной информации, между собой столкнулись Geely Atlas и «УАЗ» Пронского ДРСУ, перевозивший рабочих. Отмечается, «буханка» выскочила на «встречку».

В Новомичуринскую межрайонную больницу доставили четверых пострадавших, среди них — одна женщина. Двое пострадавших ехали в легковушке, двое — в фургоне.

На месте работает полиция.