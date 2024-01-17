В Рязанской области в ДТП с «буханкой» пострадали четверо
Авария случилась на 78 километре трассы «Рязань-Скопин».
В Пронском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщило
Авария произошла в среду, 17 января, около 17:00, на 78 километре трассы «Рязань-Скопин», недалеко от поворота на деревню Синь, на выезде из деревни Мамоново.
По предварительной информации, между собой столкнулись Geely Atlas и «УАЗ» Пронского ДРСУ, перевозивший рабочих. Отмечается, «буханка» выскочила на «встречку».
В Новомичуринскую межрайонную больницу доставили четверых пострадавших, среди них — одна женщина. Двое пострадавших ехали в легковушке, двое — в фургоне.
На месте работает полиция.