Владелец тигрицы из Дягилева отказался строить экопарк в Клепиковском районе

На данный момент он рассматривает размещение экопарка на частной территории.

Владелец тигрицы из Дягилева отказался строить экопарк в Клепиковском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в местной администрации.

Как отметили в ведомстве, владелец тигрицы из Дягилева отказался от предложенной ими территории в деревне Батыково. На данный момент он рассматривает размещение экопарка на частной территории.

Напомним, в марте 2023 года появилась информация, что для сбежавшей тигрицы из Дягилева построят экопарк в Клепиковском районе. Позже сообщалось, что экопарк уже строится и откроется в 2023—2024 году.