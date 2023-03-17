Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
Вск, 19
ЦБ USD 76.6 0.19 18/03
ЦБ EUR 81.46 0.32 18/03
Нал. USD 76.5 / 82.1 17/03 14:20
Нал. EUR 81.21 / 82.85 17/03 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани зарабатывать от 90 до 200 тысяч рублей
Специалисты IT Академии «ТОП» знают, как найти прибыльн...
14 марта 16:49
4 033
В Пронске бизнесмен и педагог избили подростка за замечание не мочитьс...
13 марта 16:08
42 420
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
11 684
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
16 249
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Для сбежавшей тигрицы из дома в Дягилеве построят экопарк в Клепиковском районе
В адрес Клепиковской мэрии поступило обращение от физического лица с просьбой предоставить ему земельный участок

Для сбежавшей тигрицы из дома в Дягилеве построят экопарк в Клепиковском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в правительстве Рязанской области.

В региональном правительстве рассказали, что в адрес Клепиковской мэрии поступило обращение от физического лица с просьбой предоставить ему земельный участок для «организации экопарка с возможностью содержания животных».

«По результатам рассмотрения вопроса администрацией Клепиковского муниципального района предложена территория для размещения названного объекта с учетом действующих норм, правил и нормативов, а также определены условия последующей работы и содержания экопарка как объекта туристической напрвленности», — говорится в ответе.

Кроме того, мэрия Клепиковского района отметила, что на данный момент земельный участок формируется, после чего начнется разработка проектной и разрешительной документации.

Напомним, 25 января из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Позже стало известно, что животное из вольера выпустил ухаживающий за ней мужчина. Она на него напала.

Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными с двух дротиков и доставили в вольер на территории дома.