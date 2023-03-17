Для сбежавшей тигрицы из дома в Дягилеве построят экопарк в Клепиковском районе

В адрес Клепиковской мэрии поступило обращение от физического лица с просьбой предоставить ему земельный участок

Для сбежавшей тигрицы из дома в Дягилеве построят экопарк в Клепиковском районе. Об этом РЗН. инфо сообщили в правительстве Рязанской области.

В региональном правительстве рассказали, что в адрес Клепиковской мэрии поступило обращение от физического лица с просьбой предоставить ему земельный участок для «организации экопарка с возможностью содержания животных».

«По результатам рассмотрения вопроса администрацией Клепиковского муниципального района предложена территория для размещения названного объекта с учетом действующих норм, правил и нормативов, а также определены условия последующей работы и содержания экопарка как объекта туристической напрвленности», — говорится в ответе.

Кроме того, мэрия Клепиковского района отметила, что на данный момент земельный участок формируется, после чего начнется разработка проектной и разрешительной документации.

Напомним, 25 января из частного дома в Авиационном переулке сбежала тигрица. Позже стало известно, что животное из вольера выпустил ухаживающий за ней мужчина. Она на него напала.

Животное усыпили сотрудники службы по контролю за безнадзорными животными с двух дротиков и доставили в вольер на территории дома.