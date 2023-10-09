В Рязанской области началось строительство экопарка для тигрицы из Дягилева

В Рязанской области началось строительство экопарка для тигрицы из Дягилева. Об этом РЗН. инфо сообщили в администрации Клепиковского района.

Как отметили в ведомстве, хозяин тигрицы приобрел здание и делает в нем капремонт. А также они совместно решают вопрос об увеличении территории, прилегающей к этому зданию. Хозяин тигрицы заявляет, что работы по строительству экопарка планируется завершить в 2024 году.

Напомним, тигрица сбегала из частного дома в Дягилеве в январе 2023 года. Позже стало известно, когда для нее построят экопарк в Клепиковском районе.