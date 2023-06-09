Стало известно, когда в Рязанской области появится экопарк для тигрицы из Дягилева

Стало известно, когда в Рязанской области появится экопарк для тигрицы из Дягилева. Об этом РЗН. инфо сообщили в администрации Клепиковского района.

В ведомстве отметили, что на данный момент уже выделен участок под строительство, и находится он на стадии оформления. Сам экопарк появится в 2023—2024 году.

«Проектно-сметная документация на текущий момент не разработана. Планируется создание экопарка с различными животными. Какие конкретно животные будут проживать на территории экопарка будет решаться в дальнейшем с учетом действующих норм и нормативов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации Клепиковского района дополнили, что экопарк будет расположен на значительном расстоянии от базы отдыха, курортной зоны, детского лагеря и музея деревянных скульптур у Белого озера.

Напомним, тигрица сбегала из частного дома в Дягилеве в январе 2023 года. Позже стало известно, что для нее построят экопарк в Клепиковском районе.