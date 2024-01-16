В минздраве прокомментировали отказ сасовских врачей принимать пациентов с корью

Выяснилось, что в приемном покое инфекционного отделения Сасовского ММЦ находился пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, поэтому дежурная медицинская сестра не могла впустить пациента с корью в помещение для исключения контакта пациентов между собой.

В минздраве прокомментировали отказ сасовских врачей принимать пациентов с корью. Комментарий появился в официальной группе ведомства.

В министерстве рассказали, что провели проверку после сообщений в СМИ. Выяснилось, что в приемном покое инфекционного отделения Сасовского ММЦ находился пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, поэтому дежурная медсестра не могла впустить пациента с корью в помещение для исключения контакта пациентов между собой.

«Пациента с корью попросили подождать, когда врач закончит и освободится приемный покой для его осмотра. Пациенту не отказывали в оказании медицинской помощи, но он не стал ждать и самостоятельно ушел домой. В настоящее время два пациента с диагнозом корь получают профильную медицинскую помощь в стационаре рязанской больницы», — написали в сообщении.

Ранее появилось видео, как врач сасовского медцентра отказывается впускать пациента в здание. После его публикации прокуратура начала проверку.