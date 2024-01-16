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Врачи сасовского медцентра отказались принимать больных корью пациентов
Им пришлось ехать в Рязань.

Врачи сасовского медцентра отказались принимать больных корью пациентов. Им пришлось ехать в Рязань. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

31-летний Давид хотел обратиться в Сасовский межрайонный медцентр из-за жалоб на корь. Однако сотрудница центра отказалась пускать его, обосновывая это тем, что у них нет отдельного входа, чтобы изолировать пациентов, а поликлиника уже переполнена больными COVID-19 и корью.

Аналогичная ситуация повторилась в понедельник, 15 января: брат молодого человека, 23-летний Даниил, также хотел госпитализироваться из-за кори, но ему отказали по той же причине. Тогда родственникам пришлось своими силами преодолевать 200 км из Сасова до Рязани.

«Одного брата вообще задыхающегося отправили в поликлинику, неизвестно зачем. В Рязани ему дали кислород сразу по приезде, чудом довезли. Старший брат был в очень тяжелом состоянии, у него четверо детей», — рассказала «Осторожно, новости» родственница мужчин.

Сейчас больные находятся в рязанском медучреждении.