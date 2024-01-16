Прокуратура начала проверку после отказа сасовских врачей принимать пациентов с корью

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка правомерности действий сотрудников медицинского учреждения.

Прокуратура начала проверку после отказа сасовских врачей принимать пациентов с корью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что прокуратура Рязанской области организовала проверку после сообщения о том, что врачи сасовского медцентра отказались принимать больных корью пациентов. Из-за этого пациенту пришлось ехать в Рязань.

В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка правомерности действий сотрудников медицинского учреждения.

Также решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.