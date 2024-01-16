Прокуратура начала проверку после отказа сасовских врачей принимать пациентов с корью
В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка правомерности действий сотрудников медицинского учреждения.
Прокуратура начала проверку после отказа сасовских врачей принимать пациентов с корью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве рассказали, что прокуратура Рязанской области организовала проверку после сообщения о том, что врачи сасовского медцентра отказались принимать больных корью пациентов. Из-за этого пациенту пришлось ехать в Рязань.
В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка правомерности действий сотрудников медицинского учреждения.
Также решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.