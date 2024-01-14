Бастрыкин взял на контроль дело о нападении рязанца с ножом на полицейского

По данным следствия, вечером в пятницу, 12 января, подозреваемый разбил окно и проник в дом бывшей сожительницы. Злоумышленник ударил ножом женщину, ее знакомого и одного из полицейских.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении рязанца с ножом на полицейского. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

По данным следствия, вечером в пятницу, 12 января, подозреваемый разбил окно и проник в дом бывшей сожительницы. Злоумышленник ударил ножом женщину, ее знакомого и одного из полицейских, прибывших на место.

Против злоумышленника пришлось применить огнестрельное оружие.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Никешкину представить доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по делу о нападении. Кроме того, в полиции рассказали о применении табельного оружия при задержании рязанца.