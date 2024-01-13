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Рязанец порезал ножом двух человек и прибывшего на место полицейского
Безработный, ранее судимый житель областного центра 1966 года рождения совершил преступление вечером в пятницу, 12 января, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В Рязани возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и посягательстве на сотрудника полиции. Безработный, ранее судимый житель областного центра 1966 года рождения совершил преступление вечером в пятницу, 12 января, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый разбил оконное стекло, проник в дом своей бывшей сожительницы и нанес женщине несколько ударов ножом. Мужчина также ранил ножом знакомого хозяйки дома и одного из сотрудников полиции, прибывших на место происшествия.

Против злоумышленника пришлось применить огнестрельное оружие. Потерпевшие и подозреваемый доставлены в больницу, им оказывается помощь.

Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.