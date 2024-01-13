В полиции рассказали о применении табельного оружия при задержании рязанца

В Рязани полицейские применили табельное оружие для задержания мужчины, напавшего на граждан и сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Правоохранители прибыли на сообщение о бытовом конфликте 12 января, которое поступило в дежурную часть отдела по Советскому району. Там на них неожиданно напал местный житель и ранил ножом сотрудника полиции. Мужчина также причинил ножевые ранения мужчине и женщине. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, его задержали. Мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело.
Полицейский, двое пострадавших и злоумышленник доставлены в медучреждение.
Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным.
Напомним, ранее следователи рассказали о нападении рязанца на трех человек.