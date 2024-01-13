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В полиции рассказали о применении табельного оружия при задержании рязанца
Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным.

В Рязани полицейские применили табельное оружие для задержания мужчины, напавшего на граждан и сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители прибыли на сообщение о бытовом конфликте 12 января, которое поступило в дежурную часть отдела по Советскому району. Там на них неожиданно напал местный житель и ранил ножом сотрудника полиции. Мужчина также причинил ножевые ранения мужчине и женщине. Действуя в соответствии с обстановкой, один из сотрудников ППСП применил табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, его задержали. Мужчина ранее был судим. Возбуждено уголовное дело.

Полицейский, двое пострадавших и злоумышленник доставлены в медучреждение.

Предварительно установлено, что применение оружия сотрудником полиции является правомерным.

Напомним, ранее следователи рассказали о нападении рязанца на трех человек.