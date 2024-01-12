В Верховной раде рассказали, какие изменения внесут в закон о мобилизации

В Верховной раде Украины заявили, что в законопроекте о мобилизации будут изменения: не будет мобилизации инвалидов и существенных ограничений прав человека.

В Верховной раде рассказали, какие изменения внесут в закон о мобилизации. Об этом пишет RT.

В Верховной раде Украины заявили, что в законопроекте о мобилизации будут изменения: не будет мобилизации инвалидов и существенных ограничений прав человека.

Ранее в законопроекте предложили призывать инвалидов третьей группы. 11 января его отклонили и отправили на доработку.