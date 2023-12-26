В армию Украины предложили призывать инвалидов третьей группы

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Если его примут, то повестки начнут получать те, у кого нет одного глаза, пальцев, почки, легкого, мочевого пузыря или есть паралич кисти, неоперабельный дефект челюсти.

В армию Украины предложили призывать инвалидов третьей группы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду. Если его примут, то повестки начнут получать те, у кого нет одного глаза, пальцев, почки, легкого, мочевого пузыря или есть паралич кисти, неоперабельный дефект челюсти.

Также призывать будут тех, у кого поставлен диагноз «слепота», вместо конечностей культи, и тех, кто был кастрирован. Негодными к службе будут считать только тех, чей рост ниже 130 сантиметров.

Ранее на Украине предложили снизить призывной возраст.