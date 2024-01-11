Законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку

В законопроекте предлагалось отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

Законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку. Об этом 11 января пишет газета «Известия».

Отмечается, что это решение было принято по завершении закрытого совещания с военным командованием и заседания согласительного совета.

В законопроекте предлагалось отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.

Также в законопроекте планировали снизить нижнюю планку возраста с 27 до 25 лет.