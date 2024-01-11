Путин назвал причину роста цен на яйца

На встрече с бизнесменами Дальневосточного федерального округа в Хабаровске.

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами Дальневосточного федерального округа в Хабаровске объяснил, почему выросли цены на яйца. Об этом пишет РЕН ТВ.

По его словам, россияне начали больше покупать яйца, а власти не смогли вовремя сориентироваться и не открыли импорт.

Ранее в Минсельхозе рассказали, что в ближайшее время ожидается снижение цены яиц в торговых сетях. До этого глава Росптицесоюза заявила, что яйца дешевле не станут, назвав действующие цены в 110-125 рублей за десяток справедливыми и адекватными.