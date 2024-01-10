Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
-5°
Чтв, 11
Птн, 12
-14°
ЦБ USD 89.39 -1.01 11/01
ЦБ EUR 97.87 -1.11 11/01
Нал. USD 90.5 / 93.6 10/01 16:45
Нал. EUR 99 / 99.25 10/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
4 290
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
6 289
Какие громкие события произошли в Рязанской области в 2023 году
Редакция РЗН. Инфо составила список событий, которыми з...
2 января 13:48
6 193
Длительный тест-драйв электрического «китайца» Voyah Free на улицах Ря...
Красивые, но непривычные. Так чаще всего говорят о кита...
2 января 10:22
7 510
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Минсельхозе заявили, что за последние две недели в России снизились цены на яйца
Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.

В Минсельхозе заявили, что за последние две недели в России снизились цены на яйца. Об этом пишет ТАСС.

Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ.

Ранее гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что яйца не подешевеют.