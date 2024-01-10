В Минсельхозе заявили, что за последние две недели в России снизились цены на яйца
Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.
В Минсельхозе заявили, что за последние две недели в России снизились цены на яйца. Об этом пишет ТАСС.
Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй.
Он отметил, что в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ.
Ранее гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева заявила, что яйца не подешевеют.