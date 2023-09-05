В Рязани на перекрестке улиц Татарской и 4-й Линии произошли две аварии за час

В Рязани на перекрестке улиц Татарской и 4-й Линии произошли две аварии за час. Об этом рязанцы сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Аварии произошли во вторник, 5 сентября. В двух ДТП сталкивались внедорожники. В одной из аварий машины вылетели на обочину.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на данный участок дороги. На жалобу отреагировали в мэрии. Там сообщили о планах установить на аварийном перекрестке светофор.