Рязанка пожаловалась на аварийный перекресток в Горроще
Рязанка рассказала об аварийном перекрестке в Горроще. Публикация появилась в Telegram-канале RZN_Life.
Речь шла о перекрестке улиц Татарской и 4-ой Линии.
По словам горожанки, на участке «как минимум, раз в неделю» происходят «аварии с перевернутыми машинами».
«Статистика по этому перекрестку ужасающая. До администрации дозвониться невозможно, ГИБДД открещивается, они не регулируют благоустройство дорог. Что должно произойти для того, чтобы лежачие полицейские положили или светофор поставили?» — пожаловалась рязанка.