Рязанская мэрия задумалась об установке светофора в Горроще на аварийном перекрестке

Рязанская мэрия задумалась об установке светофора на аварийном перекрестке улиц Татарской и 4-ой Линии. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В администрации города подчеркнули, что жалобы рязанцев на аварийный перекресток поступают постоянно. Однако решение о необходимости установки светофора по улице Татарская будет приниматься при разработке проектной документации на ремонт данной дороги. Мэрия планирует этим заняться только в 2024 году.

Напомним, рязанка пожаловалась на аварийный перекресток в Горроще.