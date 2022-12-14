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Опубликован проект реконструкции Нижнего городского сада в Рязани
В следующем году из федерального бюджета выделят 160 млн рублей на реконструкцию пространства.

Вице-губернатор Артем Бранов опубликовал проект реконструкции Нижнего городского сада («пьяного парка») в Рязани. В среду, 14 декабря, он вместе с главой горадминистрации провел в самом парке выездное совещание.

В следующем году из федерального бюджета выделят 160 млн рублей на реконструкцию пространства. Еще 200 млн в течение двух лет добавят из областного бюджета.

«В планах — реконструировать входные группы, привести в порядок заборы со стороны улиц Свободы и Садовой, сделать ремонт всех лестниц и адаптировать их под потребности маломобильных граждан. Отдельная история с амфитеатром и сценой — они будут максимально современные и удобные. В парке появятся новые детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, аллеи и павильоны. Также планируем соединить Верхний и Нижний городские сады в единое общественное пространство. Для удобства пешеходов выложим плиткой переход через улицу Ленина», — рассказал о планах Бранов.

По его словам, парк должен стать современной и комфортной зоной отдыха, при этом его аутентичность должна быть сохранена. До конца этого года окончательный проект уже будет представлен. Большую часть строительных работ запланировали на 2023 год, полностью завершим реконструкцию Бранов пообещал завершить в 2024 году.