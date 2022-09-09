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На благоустройство Нижнего городского сада в Рязани выделят 160 миллионов

На благоустройство Нижнего городского сада в Рязани выделят 160 миллионов. Об этом сообщил сайт правительства России.

Поручение о выделении средств дал глава кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что источником финансирования станет резервный фонд правительства. До 31 марта Минфин и Минстрой должны подготовить проект акта о выделении региону 160 млн рублей на благоустройство парка.

Врио губернатора Павел Малков на своих страницах в соцсетях сообщил, что Нижний городской сад станет «знаковой точкой единого пешеходного маршрута», который на данный момент формируется. По его словам, при разработке концепции учтут мнение представителей научного сообщества, краеведов и жителей.