Пропавшего в Шиловском районе мужчину нашли мертвым
Пропавший 32-летний Сергей Мельников найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в субботу, 30 сентября.
Пропавший 32-летний Сергей Мельников найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» в субботу, 30 сентября.
Напомним, мужчина пропал во время рыбалки возле села Лунино, с 24 сентября данных о его местонахождении не было.
В субботу, 30 сентября, спасатели подняли из Оки тело мужчины. Проводится доследственная проверка.