Пропавшего в Шиловском районе мужчину нашли мертвым

Пропавший 32-летний Сергей Мельников найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в субботу, 30 сентября.

Пропавший 32-летний Сергей Мельников найден погибшим. Об этом сообщили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» в субботу, 30 сентября.

Напомним, мужчина пропал во время рыбалки возле села Лунино, с 24 сентября данных о его местонахождении не было.

В субботу, 30 сентября, спасатели подняли из Оки тело мужчины. Проводится доследственная проверка.