В Шиловском районе утонул житель Московской области

Стало известно, кто утонул в Оке в Шиловском районе. Из воды достали тело жителя Московской области 1991 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Стало известно, кто утонул в Оке в Шиловском районе. Из воды достали тело жителя Московской области 1991 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Проводится доследственная проверка. Известно, что мужчина находился с родственниками и друзьями на рыбалке в селе Лунино Шиловского района. В тот же день, примерно в 19:00, он пропал.

Напомним, ранее стало известно, что 30 сентября спасатели достали из Оки труп мужчины.