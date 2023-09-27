Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
19°
Чтв, 28
21°
Птн, 29
23°
ЦБ USD 96.5 0.26 28/09
ЦБ EUR 101.98 -0.01 28/09
Нал. USD 96.01 / 97.1 27/09 17:00
Нал. EUR 101.16 / 102.19 27/09 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
Вчера 16:55
1 017
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
5 часов назад
272
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
8 157
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
12 786
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области пропал 32-летний мужчина с татуировками

В Рязанской области пропал 32-летний Сергей Мельников. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Данных о местонахождении жителя деревни Лунино Шиловского района нет с 24 сентября.

Особые приметы: имеются татуировки.

Приметы: рост 185 см, волосы русые, глаза карие.

Одежда: коричневая кофта, фиолетовые спортивные штаны, кроссовки.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Мельникова, просят сообщать по телефонам +7 (800)700-54-52 или 112.