В Рязанской области пропал 32-летний мужчина с татуировками

В Рязанской области пропал 32-летний Сергей Мельников. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Данных о местонахождении жителя деревни Лунино Шиловского района нет с 24 сентября.

Особые приметы: имеются татуировки.

Приметы: рост 185 см, волосы русые, глаза карие.

Одежда: коричневая кофта, фиолетовые спортивные штаны, кроссовки.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Мельникова, просят сообщать по телефонам +7 (800)700-54-52 или 112.