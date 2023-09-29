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Рязанская мэрия выпустила ролик-инструкцию для предпринимателей о замене вывесок по новому туркоду

Рязанская мэрия выпустила ролик-инструкцию для предпринимателей о замене вывесок по новому туркоду. Об этом сообщили в официальной группе ведомства «ВКонтакте».

По словам администрации, предприниматели смогут получить субсидию в размере 90% от стоимости, но не более 100 тысяч рублей. Для получения компенсации собственникам нужно:

  • принять решение о замене вывески;
  • обратиться в рекламную компанию для разработки макета вывески;
  • согласовать макет в управлении градостроительства и архитектуры администрации города, обратившись по номеру 29-78-45;
  • изготовить и установить согласованную информационную вывеску;
  • обратиться в управление культуры администрации с пакетом документов на получение компенсации, номер 28-04-98.

Заявки на получение субсидии принимаются до 10 ноября 2023 года.

По словам администрации, с 1 января 2024 года начнется демонтаж вывесок.

Напомним, на туристический код Рязани потратят около 210 миллионов рублей. Собственников, у которых вывески не будут соответствовать туркоду, будут штрафовать.