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На туристический код Рязани потратят около 210 миллионов рублей

На туристический код Рязани потратят около 210 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник финансово-казначейского управления горадминистрации Светлана Финогенова во вторник, 25 июля, на комитете по бюджету.

Депутаты гордумы поинтересовались, на что конкретно потратят в 2023 году 209 млн 741 тысячу рублей, выделенные на туркод Рязани. Финогенова отметила, что на навигацию, указатели, карты-схемы выделили 25 млн, смотровые площадки — 5 млн, субсидии собственникам для устройства вывесок — 50 млн, сцены разборные — 12,6 млн, малые архитектурные формы — 5,1 млн, фасады и подсветки — 90 млн и санузлы — 15,1 млн и оснащение розничной торговли — 6,5 млн рублей.

Напомним, в феврале 2023 года Рязанской области дополнительно выделили 478,5 миллионов рублей на развитие туризма.