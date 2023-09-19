В рязанской мэрии заявили, что с нового года предприниматели заплатят штраф за вывеску не по дизайн-коду

С 1 января 2024 года рязанские предприниматели демонтируют и заплатят штраф за вывеску не по дизайн-коду. Об этом во вторник, 19 сентября, в администрации города на пресс-конференции заявили начальник управления культуры Ольга Голева, ио начальника управления градостроительства и архитектуры Алексей Крутов и архитектор «Центра градостроительного развития региона» Илья Стюхин.

Ольга Голева отметила, что в 2022 году Рязань стала обладателем гранта, благодаря которому предприниматели могут получить от мэрии субсидию в размере 90% от затрат, но не более ста тысяч рублей.

«Субсидия распространяется только на предпринимателей, которые заменили вывески с 1 января 2023 года или тех, кто только планирует их заменить до 1 ноября 2023 года. Заявки принимаются в управлении культуры до 10 ноября. Предпринимателям нужно пройти пять шагов для получения субсидии: принять решение о замене вывески, обратиться в рекламную компанию для разработки макета, согласовать макет либо в управлении градостроительства и архитектуры Рязани, либо в госинспекции по ОКН, изготовить и установить согласованную вывеску и обратиться в управление культуры с пакетом документов на получение компенсации», — подчеркнула Голева.

Илья Стюхин рассказал о том, какие вывески могут быть на зданиях в центре города и добавил, что со всеми макетами и этапами реализации вывесок можно ознакомиться в документе.

Голева также отметила, что субсидию могут получить предприниматели, размещенные на улицах: Первомайский проспект (от пересечения с улицей Вокзальной до площади Ленина), Павлова (от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с Семинарской), Кольцова, Краснорядская, Почтовая, Соборная, Кремлевский Вал (от пересечения с Посадским переулком до Новослободской), Некрасова, Новослободская, Ленина (от пересечения с улицей Соборной до пересечения со Свободой), Николодворянская, Полонского, Свободы (от пересечения с улицей Ленина до Окского проезда) и Грибоедова (от площади Свободы до пересечения с Кремлевским Валом).

Алексей Крутов подчеркнул, что предпринимателям с Первомайского проспекта и улицы Свободы нужно выполнить всего один шаг для получения субсидии, так как они были пилотными и для них уже изготовили и согласовали все макеты.

Кроме того, чиновники добавили, что на субсидию можно рассчитывать только тем, кто заменит вывеску до 1 ноября 2023 года.

«С 1 января демонтировать старые вывески придется всем только уже за свой счет, при этом еще и заплатив штраф», — подметила Голева.

Напомним, в ноябре 2022 года рязанцам представили дизайн-код города. В феврале 2023 года стало известно, что Рязань получит 205 миллионов рублей на внедрение туркода. 18 сентября на здании главархитектуры появился адресный указатель по дизайн-коду.