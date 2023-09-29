На СВО погиб выпускник рязанского училища ВДВ Даниил Калинкин

В спецоперации погиб выпускник РВВДКУ 23-летний Даниил Калинкин. Об этом сообщили в группе «Администрация Новоаннинского муниципального р-на».

V1.ru сообщает, что Калинкин «только окончил» Рязанское училище ВДВ, после выпуска ненадолго приехал домой, а затем уехал в зону СВО.

Лейтенант Калинкин был командиром взвода. Участвовал в СВО как кадровый офицер. Погиб Даниил 26 сентября этого года.

«Матери позвонили сослуживцы еще раньше, а официальное извещение нам прислали только вчера [28 сентября — прим. ред.]. Известие было настолько шокирующим, что плакала даже военком — она у нас женщина», — рассказали журналистам в районной администрации.

О дате и месте прощания с Даниилом Калинкиным будет известно позже.

Ранее сообщалось о погибших выпускниках РВВДКУ Владимире Балтыкове, Дмитрие Дарченко и Александре Боброве.

Фото: Telegram-канал «Новоаннинский сегодня»