На СВО скончался выпускник РВДДКУ Дмитрий Дарченко

В ходе военных действий на территории Украины погиб выпускник РВВДКУ Дмитрий Дарченко. Ему было 22 года, сообщает Telegram-канал «Герои России».

Молодой человек родился 25 декабря 2000 года в Краснодарском крае Крымского района. Учился в школе № 62 муниципального образования хутора Павловского. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова.

После окончания училища Дмитрий проходил службу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии в должности командир взвода ремонтной техники.

24 февраля 2022 года Дмитрия отправили участвовать в СВО. Был командиром штурмового взвода. Во время выполнения боевой задачи его ранили, госпитализировали, а после восстановления его вновь вернули на СВО. Получил медали «За боевые отличия», «За отвагу» и орден Мужества.

Погиб 29 августа 2023 года. Отмечается, что его посмертно представили к «высокой государственной награде».

Похоронили военного 11 сентября 2023 года.