Во время спецоперации на Украине погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Александр Бобров

Во время спецоперации на Украине погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Александр Бобров. Об этом сообщил Telegram-канал «Правда — и точка! Нижний Новгород».

Боец родился в деревне Мурзино. Учился в Нижегородском кадетском корпусе, затем — в Рязанском высшем воздушно-десантном училище. Он участвовал в боевых действиях в Сирии.

Погиб Александр Бобров в Запорожской области во вторник, 19 сентября. Посмертно его наградили орденом Мужества.