В спецоперации погиб выпускник РВВДКУ

В Калмыкии 10 сентября похоронили выпускника РВВДКУ, 28-летнего Владимира Балтыкова. Об этом сообщается в группе «Калмычка онлайн/Элиста Калмыкия новости».

Владимир родился 13 октября 1995 года. Срочную службу проходил в Ростове-на-Дону в 22 отдельной гвардейской бригаде спецназа. Окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова. В 2019 участвовал в параде Победы 9 мая на Красной площади.

«Служил в ВЧ 38643 Спутник (Мурманск). 61 бригада морской пехоты северного флота (командир взвода, старший лейтенант). Был миротворцем в Нагорном Карабахе десять месяцев. Награжден медалью Министерства Обороны России „За воинскую доблесть“ 2 степени», — указано в посте.

26 ноября 2022 года его отправили в зону СВО. Погиб 14 апреля 2023 года при выполнении задания в Протоке между островами Малый Белогрудый и Гапский в устье Днепра (Херсонское направление). Посмертно награжден Орденом Мужества.

В августе тело Владимира обменяли и передали родным.

У военного остались жена и полуторагодовалая дочь.