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Рязанская мэрия пообещала восстановить разрушенный дом на Пушкина к 20 декабря

Рязанская мэрия заявила, что разрушенный дом № 47 корпус 2 на улице Пушкина восстановят к 20 декабря. Об этом ведомство сообщило в комментариях под постом Павла Малкова.

Рязанка пожаловалась губернатору региона на то, что в разрушенном доме ведутся работы, несмотря на проживающую в нем пенсионерку.

«В доме сносят стены зная, что там живет человек, на которую идет давление. Женщина пожилая пережила войну и такое отношение к ней. Неужели у администрации города нет всего лишь одной квартиры в новостройке с ремонтом для этой семьи», — отметила женщина.

Ранее замглавы Михаил Ромодин успокоил жителей дома и пообещал, что решит вопрос с тремя рязанцами, которые не хотят переезжать.

Мэрия ответила рязанке, что жильцам из трех квартир предоставили жилые помещения в маневренном фонде. А также добавили, что ремонтно-восстановительные работы и закончатся 20 декабря.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа. В конце августа администрация заключила договор с подрядчиком.