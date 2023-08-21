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Рязанская мэрия еще не заключила договор с подрядчиком на восстановление разрушенного дома на Пушкина

Рязанская мэрия еще не заключила договор с подрядчиком на восстановление разрушенного дома 47 корпус 2 на улице Пушкина. Об этом в понедельник, 21 августа, на встрече с жителями сообщил замглавы администрации Михаил Ромодин.

Замы начальников управления ЖКХ Эдуард Алтунин и капстроительства Андрей Козлов, представитель от управляющей компании и прокуратуры обсудили с жителями вопросы с переездом и восстановлением дома.

Жители также поинтересовались заключен ли уже договор с подрядчиком. Михаил Ромодин отметил, что на данный момент администрация выбирает между трех подрядных организаций.

«В пятницу крайний срок заключения договора с подрядчиком. Выберем самого надежного. Сейчас решается вопрос с переездом ваших вещей», — подчеркнул замглавы администрации.

Кроме того, жители разрушенного дома обеспокоены тем, что затянется начало восстановительных работ из-за трех жильцов, которые не хотят переезжать. Ромодин заверил, что отдельно поговорит с каждым и решит вопрос в ближайшее время.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа.