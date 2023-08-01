Мэрия: разрушенный дом на улице Пушкина восстановят в текущем году

Разрушенный дом № 47 корпус 2 на улице Пушкина восстановят в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Во вторник, 1 августа, заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин и руководители структурных подразделений муниципалитета встретились с жителями дома № 47 корпус 2 по улице Пушкина.

На встрече с жителями дома обсудили вопросы проведения аварийно-восстановительных работ. В доме необходимо укрепить фундамент, восстановить и утеплить стены, провести отделочные работы, проложить инженерные коммуникации.

Отмечается, что на время работ жильцов отселят. По технике безопасности на время реконструкции жильцов необходимо отселить. Администрация города окажет содействие с перевозом имущества в помещения для временного хранения.

Ромодин заявил, что в администрации поставили задачу завершить восстановительные работы в текущем году.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. В мае этого года бывшему мэру Рязани внесли представление за попытку выселить жильцов обрушившегося дома на улице Пушкина.