В Рязани разработали дизайн-код центральных улиц города

Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель председателя областного правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

В Рязани разработали дизайн-код центральных улиц города. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель председателя областного правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, под дизайн-кодом понимается приведение фасадов магазинов, зданий и учреждений к единообразию. В первую очередь изменения коснутся центральной части города.

«Большой системный шаг в этом году мы сделали в развитии туристской инфраструктуры — запустили проект дизайн-кода, уже представили результаты работы жителям, официально утвердили и приняли их на уровне городской администрации, и уже приступили к воплощению в жизнь всего запланированного. Под внедрением дизайн-кода понимается приведение к единообразию фасадов магазинов, зданий, учреждений, очистка улиц от визуального рекламного шума, ради сохранения архитектурной уникальности исторического вида зданий. И в первую очередь — в центральной части Рязани, в которой расположено большинство объектов посещения для туристов», — написал Никитин.

Он также показал, как будут смотреться улицы, если убрать рекламные щиты и вывески со зданий.

«Все всегда познается в сравнении. Чтобы лучше представить себе, в чем заключается цель внедрения в центральной части Рязани дизайн-кода, предлагаю для начала просто посмотреть на фасады основных зданий Первомайского проспекта и улицы Ленина. Посмотреть глазами туриста, как будто видите их впервые в жизни. Вот как они выглядят сейчас, — написал Никитин. — Разработчики дизайн-кода смоделировали, как будут выглядеть фасады тех же знаний Рязани, о которых я писал и показывал выше, уже после того, как с них будет снят „визуальный мусор“. А теперь сравните и оцените».