В Рязани начали менять адресные указатели по дизайн-коду
В понедельник, 18 сентября, на здании Главархитектуры Рязанской области появился новый адресный указатель по дизайн-коду города. Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что это штампованная эмалированная табличка выпуклой формы с названием улицы и номером дома.
Данное здание не встроено в уличный фронт, поэтому нет стрелочек с указанием номеров соседних зданий. Для узкого простенка предусмотрено размещение номера дома над названием улицы в повёрнутом на 45 градусов квадрате.