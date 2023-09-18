В Рязани начали менять адресные указатели по дизайн-коду

В понедельник, 18 сентября, на здании Главархитектуры Рязанской области появился новый адресный указатель по дизайн-коду города. Об этом сообщается в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что это штампованная эмалированная табличка выпуклой формы с названием улицы и номером дома.

Данное здание не встроено в уличный фронт, поэтому нет стрелочек с указанием номеров соседних зданий. Для узкого простенка предусмотрено размещение номера дома над названием улицы в повёрнутом на 45 градусов квадрате.