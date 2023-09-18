Следователи начали подозревать инсценировку спасения мальчика Игорем Грековым

Следователи начали подозревать инсценировку спасения мальчика бывшим вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым. Об этом сообщил Telegram-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО».

Уточняется, что мать мальчика, жительницу села Поляны, пригласили на беседу в Следственный комитет России.

Инцидент произошел в мае 2018 года. Женщина гуляла с мальчиком в Дягилеве. Однако тот «неожиданно для нее потянулся за шариком, споткнулся и упал в пруд с головой». Спасавшим оказался Игорь Греков. Позже он победил на Всероссийском фестивале МЧС «Созвездие мужества». На данный момент бывший вице-губернатор Рязанской области находится в СИЗО по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.