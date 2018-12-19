Спасший ребенка рязанский вице-губернатор победил в фестивале МЧС

Спасший ребенка рязанский вице-губернатор Игорь Греков стал одним из победителей фестиваля «Созвездие мужества». Об этом на заседании регионального
«Игорь Михайлович признан победителем в номинации „По зову сердца“. Как многие из вас знают, 5 мая он
По словам Любимова, коллеги «гордятся мужественным поступком» Грекова.
Справка
Фестиваль «Созвездие мужества» в десятый раз проводило МЧС России. В номинациях «По зову сердца», «Содружество во имя спасения», «Дети-герои» участвуют представители федеральных органов исполнительной власти и граждане, которые оказали помощь пострадавшим, проявили мужество в чрезвычайной ситуации.