Игорь Греков спас утопающего ребенка

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков спас утопающего двухлетнего ребенка. Об этом сообщила
Случай произошел вечером в субботу, 5 мая. Женщина гуляла с мальчиком в Дягилеве, тот «неожиданно для нее потянулся за шариком, споткнулся и упал в пруд с головой».
«От испуга я не успела предпринять никаких мер кроме, как звать на помощь! На мои крики подбежал мужчина и сразу спрыгнул в воду! К счастью он быстро достал ребенка из воды, малыш не успел нахлебаться, вода очень холодная! Мужчина передал ребенка мне и велел быстро его раздеть, потом его завернули в спортивную кофту», — рассказала ведомству рязанка.
Ребенка с матерью отвели в дом, где они дождались приезда «скорой». Мальчик не пострадал.
«Очень прошу помочь мне, многодетной матери, выразить огромную благодарность за спасение жизни моего сына, и моей, потому что со своим заболеванием (бронхиальная астма) в холодной воде я могла бы просто задохнуться и не смочь спасти сына. Он спас две жизни, если думать о последствиях. Если бы, по какой-то счастливой случайности он не оказался бы рядом, случилась бы трагедия!» — написала женщина.
Позже она узнала, что ребенка спас Игорь Греков. Рязанка попросила «принять все возможные меры», чтобы наградить «этого смелого человека».