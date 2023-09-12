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В Рязанской области чиновнице выплатят 1,5 миллиона рублей за незаконное увольнение

Бывшей главе администрации Рыбного Галине Михайлициной выплатят компенсацию в 1,5 миллиона рублей за незаконное увольнение. Об этом пишет Telegram-канал «Новая газета-Рязань» со ссылкой на местного депутата и журналиста Артема Горбачева.

Решение о выплате компенсации принял Совет депутатов на заседании 8 сентября.

На должность исполняющего обязанности главы администрации Михайлицину назначили весной 2021 года, а уволили в мае 2022.

Горбачев тогда отметил, что согласно Уставу райцентра, подобные решения должны приниматься большинством голосов депутатов, при условии, если на заседании присутствуют не менее половины из них. Однако тогда на заседание явились лишь семь народных депутатов из 13 (всего их 15, но двое к тому моменту сложили полномочия).

После этого бывшая чиновница пошла в суд и выиграла его. Теперь из городской казны ей должны выплатить 1,5 миллиона рублей, которые ей полагались бы в качестве зарплаты, если бы ее не уволили. Также из бюджета города должны будут заплатить 90 тысяч рублей по исполнительному листу. Кроме этого, Михайлицину должны еще восстановить в должности руководителя администрации.