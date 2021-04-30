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В Рыбном назначили врио главы администрации
Михайлицину назначили в четверг, 29 апреля, на на внеочередном заседании городского совета депутатов. Шестеро из десяти собравшихся депутатов поддержали кандидатуру, четверо воздержались.

Врио главы администрации Рыбного стала Галина Михайлицина, начальник отдела по общим вопросам городской администрации. Об этом пишет ИД «Пресса».

Михайлицину назначили в четверг, 29 апреля, на на внеочередном заседании городского Совета депутатов.

Шестеро из десяти собравшихся депутатов поддержали кандидатуру, четверо воздержались.

Напомним, бывшего главу администрации Рыбного Алексея Полукаров и его заместителя задержали за попытку взятки. Против них возбудили уголовное дело.