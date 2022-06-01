В Рыбном с поста врио мэра Галину Михалицину сняли с должности по решению совета депутатов
Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий врио главы горадминистрации Рыбного Галины Михайлициной. Кого назначат следующим врио — не сообщается.
В Рыбном с поста врио мэра Галину Михалицину сняли с должности по решению совета депутатов. Об этом пишет
Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий врио главы горадминистрации Рыбного Галины Михайлициной. Кого назначат следующим врио — не сообщается.
Напомним, в апреле Галине Михайлициной внесли представление за неоплату федерального проекта. Рыбновская администрация не оплатила работу ООО «Пеликан».