Рязанская мэрия не планирует проводить косметический ремонт перехода у «Барса на Московском» в 2023 году

Рязанская мэрия не планирует проводить косметический ремонт перехода у «Барса на Московском» в 2023 году. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

В мэрии подчеркнули, что в 2024 году планируется капремонт перехода. На данный момент дирекция благоустройства составляет сметную документацию на выполнение работ.

Напомним, в конце 2022 года экс-мэр Сорокина обещала отремонтировать переход у «Барса на Московском» в 2023 году. Позже в мэрии сообщили, что ремонт проведут в 2024 году. Рязанцы возмутились состоянием подземного перехода на Московском. На одном из заседаний правительства Виталий Артемов сообщил, что в 2023 году они проведут косметический ремонт перехода.